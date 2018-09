Offenbach (AFP) Der Zeitraum zwischen April und August ist noch nie so heiß wie in diesem Jahr gewesen. Das Temperaturmittel lag bei 17,3 Grad und war seit dem Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881 noch nie so hoch, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig war der Zeitraum auch der zweittrockenste.

