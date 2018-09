Bad Segeberg (AFP) Einen blinden Passagier der besonderen Art hat die Polizei in Schleswig-Holstein in Gewahrsam genommen: Ein Mitarbeiter einer Firma in Wedel meldete den Ordnungshütern am Mittwoch eine "brisante Fundsache" auf der Ladefläche eines Lastwagens, wie die Beamten in Bad Segeberg am Donnerstag berichteten. Vor Ort fanden die Polizisten an einem Container versteckt einen Skorpion von gut sechs Zentimetern Länge.

