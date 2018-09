Chemnitz (AFP) Nach den von Gewalt geprägten Rechtenaufmärschen und zahlreichen Gegenprotesten stehen dem sächsischen Chemnitz am Freitag neue Kundgebungen bevor. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, plant die rechte Gruppierung Pro Chemnitz für Freitagabend am Karl-Marx-Monument in der Innenstadt eine weitere Demonstration. Dazu meldete sie bei der Stadt tausend Teilnehmer an.

