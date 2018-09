Bad Bramstedt (AFP) Bundespolizei und Zoll sind am Donnerstag in Schleswig-Holstein gegen mutmaßliche Schleuser vorgegangen, die Menschen aus Serbien und Bosnien-Herzegowina in Deutschland illegal beschäftigt haben sollen. Rund 140 Beamte durchsuchten acht Objekte in den Kreisen Segeberg und Pinneberg, wie die Bundespolizei in Bad Bramstedt mitteilte. Der 42-jährige Hauptbeschuldigte wurde festgenommen.

