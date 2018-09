Düsseldorf (AFP) Im Fall des abgeschobenen mutmaßlichen Islamisten Sami A. erwartet Bundesinnenminister Horst Seehofer(CSU) eine rasche Antwort aus Tunesien. "Das Auswärtige Amt hat die tunesische Regierung in einer diplomatischen Note darum gebeten, klar zu machen, dass Sami A. in Tunesien nicht gefoltert wird", sagte Seehofer der "Rheinischen Post" aus in Düsseldorf vom Donnerstag. In einem Telefonat habe ihm der tunesische Innenminister "eine baldige Antwort" versprochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.