Dresden (AFP) Ein 20-jähriger Syrer ist im sächsischen Sebnitz bei Dresden von einem Unbekannten mit einer Eisenkette geschlagen worden. Der Mann wurde am Kopf verletzt, wie die Polizei in Dresden am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler sehen Fremdenfeindlichkeit als Motiv.

