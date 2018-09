Erfurt (AFP) Thüringens Verfassungsschutz sieht beim Landesverband der AfD mit ihrem Vorsitzenden Björn Höcke eine Annäherung an Rechtsextremisten. Es gebe eine "zunehmend erodierende Abgrenzung" zwischen der AfD und rechtsextremistischen Gruppen, sagte Thüringens Verfassungsschutzchef Stephan Kramer am Donnerstag in Erfurt vor Journalisten. Deshalb habe er die AfD mit sofortiger Wirkung vzum Prüffall erklärt.

