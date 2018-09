Konstanz (AFP) Der tot in einem Wald in Baden-Württemberg gefundene Säugling hat nach seiner Geburt gelebt. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis kam das am Montag nahe Stetten am kalten Markt entdeckte Kind am vergangenen Wochenende zur Welt, wie die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstag mitteilten.

