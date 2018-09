Frankfurt/Main (AFP) Nach der Gerichtsentscheidung zu Diesel-Fahrverboten in Frankfurt am Main hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein härteres Vorgehen gegen die Autoindustrie gefordert. Die Kanzlerin dürfe sich nicht weiter für die Profitinteressen einiger weniger Konzerne einsetzen, sagte DUH-Hauptgeschäftsführer Jürgen Resch am Donnerstag im Hessischen Rundfunk. Es müsse "jetzt einen Ruck auch in der Bundesregierung geben".

