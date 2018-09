Cuxhaven (AFP) Die Suche nach einem vermeintlich verschwundenen Fünfjährigen hat in Niedersachsen ein glückliches Ende unter dem elterlichen Sofa genommen. Etwa hundert Einsatzkräfte begannen am Mittwochabend, den Ort Geestland nach dem Kind abzusuchen, wie die Polizei in Cuxhaven am Donnerstag mitteilte. Gut eine Stunde nach der Alarmierung tauchte der junge dann aber "wohlauf" unter dem Sofa auf.

