Karlsruhe (AFP) Die Urteile im Fall einer vor mehr als zwei Jahren in Dessau getöteten chinesischen Studentin sind rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) wies in am Donnerstag in Karlsruhe veröffentlichten Entscheidungen die dagegen gerichteten Revisionen zurück. Der Haupttäter war wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, seine Exfreundin wegen sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren nach Jugendstrafrecht.

