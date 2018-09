Düsseldorf (AFP) Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die per Gerichtsbeschluss in zahlreichen Städten für saubere Luft sorgen will, kann das Land Nordrhein-Westfalen nicht per Vollstreckungsverfahren zu einem Dieselfahrverbot in Düsseldorf zwingen. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf lehnte am Donnerstag einen entsprechenden Antrag der Umweltorganisation ab. Das Land sei seiner Verpflichtung nachgekommen, Dieselfahrverbote "ernstlich" zu prüfen und abzuwägen, begründete das Gericht seine Entscheidung. Eine Pflicht, Fahrverbote zu verhängen, habe es nicht. (Az. 3 M 123/18)

