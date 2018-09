Chemnitz (AFP) Die Ermittlungen der Justiz wegen des Zeigens von Hitlergrüßen sowie Gewalthandlungen bei den jüngsten rechten Protesten in Chemnitz kommen voran. Die Staatsanwaltschaft in der sächsischen Stadt beantragte nach eigenen Angaben vom Donnerstag in zwei weiteren Fällen beim zuständigen Gericht beschleunigte Verfahren gegen zwei verdächtige Männer im Alter von 27 und 33 Jahren.

