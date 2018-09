Berlin (AFP) Aktionärsklagen zu einem einzelnen Musterprozess bündeln - dafür wurde 2005 das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) erlassen. Zuvor hatten Aktienberge von rund 16.000 Klägern gegen die Deutsche Telekom, die sich durch irreführende Angaben in einem Prospekt um ihre angelegten Ersparnisse betrogen sahen, die Justiz an den Rand der Belastungsgrenze gebracht. Der Vorteil: Prozesse mit vielen Klägern, bei denen zuvor jeder Fall individuell entschieden werden musste, lassen sich so enorm vereinfachen.

