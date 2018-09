Hannover (AFP) Die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern wollen offenbar eine gemeinsame Linie zum Umgang mit rechtsextremen Tendenzen in der AfD vereinbaren. Noch im September solle es dazu ein Treffen der Behörden geben, sagte der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier (CDU), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstagsausgaben). Dies habe Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag bei der Konferenz der Unionsinnenminister in Wiesbaden erklärt.

