Wien (AFP) Die EU hat die neue Regierung in Italien aufgefordert, sich an die europäischen Haushaltsregeln zu halten. Italien müsse sein Budgetdefizit verringern, sagte Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Freitag beim Treffen der EU-Finanzminister in Wien. Er wolle sich "nicht zu Provokationen" äußern, sondern werde auf "Fakten" reagieren, wenn der italienische Haushalt 2019 vorliege. Moscovici zeigte sich zu einem "konstruktiven Dialog" mit Rom bereit. Die europäischen Defizitregeln gälten aber "für alle".

