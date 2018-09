Wien (AFP) Der österreichische EU-Vorsitz hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, sich auf eine klare Linie bei der Besteuerung großer Internet-Konzerne zu einigen. Er wolle beim zweitägigen Treffen der EU-Finanzminister bis Samstag in Wien dafür sorgen, "dass wir Klarheit auf europäischer Ebene haben", sagte Österreichs Finanzminister Hartwig Löger am Freitag. Es müsse festgelegt werden, welcher der diskutierten Vorschläge "der passende ist, (...) um dieses Thema in den Griff zu kriegen".

