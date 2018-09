Delmenhorst (AFP) Ein von der Autobahn abgekommener 60-Tonnen-Kran hat am Freitag bei Oldenburg in Niedersachsen für Verkehrsprobleme gesorgt. Der Fahrer des schweren Arbeitsfahrzeugs geriet nach Angaben der Polizei in einer Baustelle auf der A29 zu weit nach rechts und fuhr sich fest. Für eine Bergung wurde die Autobahn am Mittag für mehrere Stunden in eine Fahrtrichtung komplett gesperrt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.