Marseille (AFP) Im Streit um den künftigen Kurs der EU-Flüchtlingspolitik haben die Betreiber des Rettungsschiffs "Aquarius" einen dringenden Appell an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron gerichtet. Die Chefin der Hilfsorganisation SOS Méditerranée, Sophie Beau, sagte der Nachrichtenagentur AFP vor dem Treffen der beiden Politiker am Freitag in Marseille, nötig sei "ein Schub durch das deutsch-französische Paar".

