Freiburg (AFP) Im Fall der verschwundenen Jugendlichen, die nach fünf Jahren zu ihrer Familie im baden-württembergischen Freiburg zurückkehrte, hat die Polizei in Italien ihren früheren mutmaßlichen Begleiter festgenommen. Der bereits seit 2013 mit internationalen Haftbefehl gesuchte Mann sei am Freitag von italienischen Polizisten gefasst worden, teilten die Ermittler in Freiburg mit. Einzelheiten zu den näheren Umständen lagen ihnen demnach zunächst aber noch nicht vor.

