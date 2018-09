Kassel (AFP) Wegen einer Kakerlakenplage ist eine Grundschule im Landkreis Kassel bis Mittwoch geschlossen worden. Kammerjäger sollen am Wochenende die Schule im hessischen Espenau von den Schädlingen befreien, wie ein Sprecher des Landkreises am Freitag sagte. Die Plage war am Mittwoch vom Hausmeister der Schule gemeldet worden. "Die Kakerlaken haben mehrere Nester gebildet und sich dort niedergelassen", sagte der Sprecher.

