Rom (AFP) Die Staatsanwaltschaft in Palermo hat am Freitag Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung gegen Italiens Innenminister Matteo Salvini bestätigt. Die Anklagebehörde teilte dem Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Lega ihre Entscheidung in einem Brief mit, den Salvini in einem auf Facebook veröffentlichten Video vorlas. Salvini hatte im August mehr als hundert Flüchtlingen zehn Tage lang verboten, in Italien an Land zu gehen.

