Rabat (AFP) Marokkanische Behörden haben in diesem Jahr nach eigenen Angaben bislang 54.000 Versuche von Flüchtlingen und Migranten verhindert, nach Europa zu gelangen. Im selben Zeitraum seien zudem 74 "kriminelle Netzwerke" in Verbindung mit Menschenhandel zerschlagen und 1900 Boote beschlagnahmt worden, meldete die amtliche marokkanische Nachrichtenagentur MAP am Freitag. Nach Angaben des Innenministeriums wurden seit Beginn des Jahres 230 mutmaßliche Schleuser vor Gericht gestellt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.