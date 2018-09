Köln (AFP) Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) hat die Äußerungen von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zum Fall Chemnitz kritisiert. Für die Aussage Maaßens, er habe "keine belastbaren Informationen" über Hetzjagden in der sächsischen Stadt, habe er "kein Verständnis", sagte Oppermann am Freitag im Deutschlandfunk. Es hätten in Chemnitz Zustände geherrscht, die "wir auf den deutschen Straßen nicht akzeptieren" könnten.

