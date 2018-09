Berlin (AFP) Angesichts der Debatte um die Vorfälle in Chemnitz hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), für Verständnis und Dialog geworben. In Ostdeutschland finde "der Kampf um Meinungen und Haltungen" viel öffentlicher statt, sagte Hirte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vom Freitag. "Dass das nicht in einem Ton geschieht, der in den eingeübten Konsens des politischen Sprechens passt, mag uns nicht gefallen, aber wir müssen damit umgehen."

