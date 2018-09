Berlin (AFP) Die Organisation Reporter ohne Grenzen beobachtet die Angriffe auf Journalisten in Deutschland mit Sorge. "Bei den Protesten in Chemnitz herrschte ein medienfeindliches Klima, wie wir es seit dem Beginn der Pegida-Bewegung im Jahr 2015 nicht mehr erlebt haben", erklärte Vorstandssprecher Michael Rediske am Freitag in Berlin. "Es kann nicht sein, dass Journalisten in Deutschland Angst um ihre körperliche Unversehrtheit haben müssen, nur weil sie von öffentlichen Großereignissen berichten."

