Göttingen (AFP) Eine Schafherde aus rund 200 Tieren hat am Freitag kurzzeitig den Verkehr auf der Autobahn 7 in Niedersachsen lahmgelegt. Wie die Polizei in Göttingen mitteilte, gerieten einige Lämmer trotz Schäfern und Hütehunden auf Abwege und liefen bei Denkershausen auf die Fahrbahn. "Unglücklicherweise" habe sich dann auch der Rest der Herde den verirrten Jungtieren angeschlossen.

