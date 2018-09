Berlin (AFP) Starkregen hat in mehreren Orten von Süd- bis Mitteldeutschland für Überschwemmungen gesorgt. Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen wurden nach den Niederschlägen vom Donnerstag in der Nacht zum Freitag aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen gemeldet. In Calw im Nordschwarzwald etwa pumpte die Feuerwehr Keller und eine Sporthalle leer und machte Straßen wieder befahrbar.

