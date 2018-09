Washington (AFP) Ein ehemaliger Wahlkampfberater von US-Präsident Donald Trump muss wegen Falschaussage für zwei Wochen ins Gefängnis. George Papadopoulos habe die Bundespolizei FBI bei den Ermittlungen zur Russland-Affäre belogen, erklärte der Richter Randolph Moss am Freitag. Papadopoulos habe in "einer Ermittlung von großer Bedeutung für die nationale Sicherheit" die Unwahrheit gesagt. Das Gericht verhängte überdies eine einjährige Bewährungsstrafe und verurteilte den Angeklagten zu gemeinnütziger Arbeit sowie einer Geldstrafe in Höhe von 9500 Dollar (8170 Euro).

