Ankara (AFP) Die Türkei und die Niederlande haben am Freitag neue Botschafter ernannt, nachdem sie vergangenes Jahr wegen eines Streits um türkische Wahlkampfauftritte ihre Gesandten abgezogen hatten. Das türkische Außenministerium teilte mit, es werde Saban Disli nach Den Haag entsenden. Das niederländische Außenministerium ernannte Marjanne de Kwaasteniet, die bisher als ständige Vertreterin bei der Nato in Brüssel gedient hatte, zur Botschafterin in Ankara.

