Berlin (AFP) Die Union im Bundestag drängt auf gesetzliche Änderungen zu effizienteren Strafverfahren. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) dürfe ein entsprechendes Gesetzesverfahren "nicht mehr auf die lange Bank schieben", heißt es in einem am Freitag auf der Vorstandsklausur der CDU/CSU-Fraktion gefassten Beschluss. Sie müsse den entsprechenden Gesetzentwurf bis zum Herbst vorlegen. "Nur effiziente Strafverfahren stärken das Vertrauen in die Justiz und den Rechtsstaat."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.