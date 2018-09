Köln (AFP) Rund zweieinhalb Monate nachdem er einen Mann in Köln auf ein U-Bahngleis gestoßen haben soll, hat sich ein Verdächtiger der Polizei gestellt. Der 18-Jährige habe sich in Folge öffentlicher Fahndungsmaßnahmen gemeldet und lasse sich anwaltlich vertreten, teilten die Ermittler in der Domstadt am Freitag mit. Zuvor waren Überwachungsbilder veröffentlicht worden.

