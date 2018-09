Kamischli (AFP) Bei Kämpfen zwischen kurdischen Truppen und Regierungseinheiten sind in der syrischen Stadt Kamischli am Samstag 18 Menschen gestorben. Bei den Gefechten in der überwiegend von Kurden bewohnten Stadt nahe der türkischen Grenze seien elf Regierungskämpfer und sieben Kurden getötet worden, teilten kurdische Sicherheitskräfte mit. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Zahlen.

