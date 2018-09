Beirut (AFP) Die russische Luftwaffe hat am Samstag nach Angaben von Aktivisten die stärksten Angriffe seit vier Wochen in der syrischen Provinz Idlib geflogen. Binnen drei Stunden seien fast 60 Luftangriffe auf mehrere Ziele im Süden und Südosten von Idlib geflogen worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Es seien "die stärksten" Angriffe, seitdem die Regierung in Damaskus und ihr Verbündeter Russland vor einem Monat eine Offensive angekündigt hatten.

