Kano (AFP) Kämpfer der Islamistenmiliz Boko Haram haben nach übereinstimmenden Berichten eine Stadt im Nordosten Nigerias erobert und dort einen Militärstützpunkt besetzt. Nach Angaben von örtlichen Behördenvertretern und Sicherheitskräften stürmten Kämpfer einer Boko-Haram-Untergruppe, die mit der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verbündet sein soll, den Stützpunkt in Gudumbali in der Region Guzamala im Bundesstaat Borno. Ein Mitglied einer örtlichen Miliz berichtete am Samstag, bei dem Angriff seien mindestens acht Zivilisten getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.