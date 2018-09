Wien (AFP) Die EU-Finanzminister haben sich darauf verständigt, bis zum Jahresende einen Beschluss über die Einführung einer Steuer für große Internet-Konzerne anzustreben. "In einem Kraftakt" sei es beim Treffen der Minister in Wien gelungen, "eine gemeinsame Linie zu finden aller Mitgliedstaaten", sagte Österreichs Finanzminister Hartwig Löger, dessen Land derzeit den EU-Vorsitz innehat, am Samstag. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) unterstützte das Ziel grundsätzlich, verwies aber auf schwierige Probleme, die davor zu lösen seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.