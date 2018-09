Bandung (AFP) Bei einem Busunglück in Indonesien sind am Samstag mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt, als der Bus mit 37 Insassen in der Provinz West Java von der Straße abkam und einen Abhang hinabstürzte. Die Unfallursache war vermutlich Bremsversagen.

