Wien (AFP) Der österreichische EU-Vorsitz hofft am Samstag beim Treffen der europäischen Finanzminister auf einen Durchbruch im Konflikt um die Einführung einer Steuer auf große Internet-Unternehmen. Es sei der "Großkampftag für Fairness in der Besteuerung in der digitalen Wirtschaft", sagte Finanzminister Hartwig Löger in Wien. Er erwarte "eine gemeinsame Linie aller Länder", um "in den nächsten Wochen und Monaten" Lösungen auszuarbeiten.

