Frankfurt/Main (AFP) Für seinen Einsatz für Flüchtlingsrechte und rechtsstaatliche Strukturen in Ungarn ist das Ungarische Helsinki Komitee (HHC) mit dem diesjährigen Menschenrechtspreis von Pro Asyl geehrt worden. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wurde am Samstag an die Bürgerrechtsgruppe verliehen, wie Pro Asyl mitteilte. Trotz zunehmender Bedrohung und Kriminalisierungsversuchen zeige das Komitee der Regierung von Viktor Orban "weiterhin die Stirn".

