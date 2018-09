Kathmandu (AFP) In Nepal ist am Samstag ein Hubschrauber mit sieben Insassen gegen einen Hang geprallt. Sechs Menschen kamen nach Polizeiangaben ums Leben, darunter ein japanischer Tourist. Eine Frau überlebte mit Verletzungen, sie wurde auf dem Luftweg in die Hauptstadt Kathmandu gebracht. Das Unglück ereignete sich im Nuwakot-Distrikt im Zentrum des Himalaya-Landes.

