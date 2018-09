Washington (AFP) Die Wissenschaftsbehörde des US-Verteidigungsministeriums hat Investitionen in Höhe von zwei Milliarden Dollar (1,73 Milliarden Euro) für die Entwicklung einer neuen Generation Künstlicher Intelligenz angekündigt. Ziel seien Maschinen mit "menschenähnlichen Kommunikations- und Denkfähigkeiten", sagte der Leiter der Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), Steven Walker, am Freitag vor Medienvertretern. Demnach soll das Geld in den kommenden fünf Jahren in 20 bestehende Projekte fließen, aber auch zum Start neuer Projekte dienen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.