Juba (AFP) Bei einem Flugzeugunglück im Südsudan sind am Sonntag 19 Menschen ums Leben gekommen. Vier Menschen, darunter zwei Kinder und ein Italiener, überlebten den Absturz, wie ein Behördenvertreter mitteilte. Demnach stürzte die Maschine beim Landeanflug über der Stadt Yirol in den gleichnamigen See. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte wegen Nebels schlechte Sicht.

