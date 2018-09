Sydney (AFP) Australiens neuer Regierungschef hat die von seinem Vorgänger angestrebte gesetzliche Einführung von Emissionszielen unter dem Namen National Energy Guarantee (NEG) verworfen. "Die NEG ist tot", sagte Scott Morrison der Zeitung "The Weekend Australian" am Samstag. Seine Regierung wolle sich stattdessen auf die Senkung der steigenden Strompreise konzentrieren. Australien werde auch ohne Gesetz an der Verringerung seines CO2-Ausstoßes arbeiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.