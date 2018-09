Rom (AFP) Nach 150 Fällen von Lungenentzündung im Umkreis der Stadt Brescia haben die Gesundheitsbehörden in Norditalien Alarm geschlagen. Medienberichten zufolge erkrankten binnen einer Woche 150 Menschen an Lungenentzündung, vor allem in Städten nahe Brescia. Da der Verdacht bestehe, dass der Erreger über das Trinkwasser verbreitet wurde, seien Proben genommen worden. Die Ergebnisse sollen in mehreren Tagen vorliegen.

