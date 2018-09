Berlin (AFP) Nach den Vorfällen in Chemnitz hat der Handelsverband Deutschland (HDE) vor einem "Klima der Angst" in Deutschland gewarnt. "Die Folge sind Ausgrenzung und wachsende Verunsicherung", schriebt HDE-Präsident Josef Sanktjohanser in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft müssten dieser Entwicklung gemeinsam entschieden entgegentreten. "Alle, die das Bild eines toleranten Deutschlands stören, gefährden erheblich unser Zusammenleben und auch den Wirtschaftsstandort", erklärte Sanktjohanser.

