Sydney (AFP) In Australien sind Polizeiangaben zufolge in einem Haus die Leichen mehrerer Menschen gefunden worden, darunter auch die von Kindern. Die Polizei sei am Sonntag zu dem Haus in einem Vorort der Stadt Perth gefahren, nachdem ein Mann um die 20 sich auf einer örtlichen Polizeiwache gemeldet habe. Im Haus hätten die Beamten "die toten Körper mehrerer Menschen gefunden, darunter Kinder", hieß es in einer Mitteilung.

