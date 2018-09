Kano (AFP) Das nigerianische Militär hat nach eigenen Angaben eine von Kämpfern der Islamistenmiliz Boko Haram eingenommene Stadt im Nordosten des Landes zurückerobert. Ein Armeesprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag, das Militär kontrolliere die Stadt Gudumbali in der Region Guzamala im Bundesstaat Borno. Boko-Haram-Kämpfer hatten den dortigen Militärstützpunkt am Freitag besetzt und geplündert. Am Samstag zogen sie aus Gudumbali wieder ab.

