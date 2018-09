Kabul (AFP) Ein Selbstmordattentäter hat sich in Kabul am 17. Todestag des Kriegsherrn und Taliban-Gegners Ahmed Schah Massud in die Luft gesprengt. Der auf einem Moped fahrende Attentäter habe seinen Sprengsatz in der Nähe eines Konvois von Massud-Anhängern gezündet, teilte das afghanische Innenministerium am Sonntag mit. Dabei seien mindestens sieben Menschen getötet und 24 weitere verletzt worden. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand.

