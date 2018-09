Berlin (AFP) Union und SPD verlieren einer Umfrage zufolge bei den Wählern an Zustimmung. Im Sonntagstrend der "Bild am Sonntag" büßen CDU/CSU einen Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche ein und erreichen 29 Prozent. Die SPD verliert zwei Punkte und sinkt auf 17 Prozent. Zusammen sind das nur noch 46 Prozent für die Parteien der großen Koalition - laut "BamS" so wenig wie nie zuvor in der Geschichte des Sonntagstrends.

