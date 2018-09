Aachen (AFP) Umweltschützer haben am Sonntag erneut gegen die Abholzungspläne des Energiekonzerns RWE im Hambacher Forst protestiert. Am Sonntag versammelten sich nach Polizeiangaben Demonstranten vor allem aus dem bürgerlichen Lager zu einem Waldspaziergang. Dabei seien keine größeren Störungen zu erwarten, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Im Moment sei die Lage "ruhig".

